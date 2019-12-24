مصرع 26 شخصاً سقطت حافلتهم من تلة.. وانتشال جثثهم من نهر

المصدر: جاكرتا - وكالات

قالت وسائل إعلام في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن حافلة سقطت من فوق تلة على ارتفاع 150 متراً في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 26 شخصاً، وأظهرت صور بعض الأشخاص يحاولون انتشال حطام الحافلة، وجثث الضحايا من نهر في أحد الأودية.



ونقلت التقارير الإعلامية عن الشرطة قولها إن الحافلة التي كانت تنقل نحو 50 راكباً، تحطمت وهي في طريقها من مدينة بنجكولو إلى مدينة بالمبانغ، على جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.



وقال ضابط شرطة يدعى ريسكي، لقناة «تي.في.وان»، إن السلطات تتحرى سبب الحادث.



وتشيع في إندونيسيا حوادث المرور، حيث تمر الطرق في كثير من الأحيان عبر تضاريس وعرة، وغالباً تفتقر السيارات إلى الصيانة المناسبة.