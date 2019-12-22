صدور الحكم في قضية «شهيد الشهامة».. السجن 15 عاماً لـ 3 متهمين

المصدر: القاهرة - وكالات

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن 15 عاماً، بحق المتهم الرئيس (محمد راجح)، في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية «مقتل شهيد الشهامة محمود البنا».



وحوكم في القضية أربعة متهمين، حيث حكم على اثنين آخرين بالسجن 15 عاماً، وعلى الرابع بالسجن خمسة أعوام.



وواجه المدانون اتهامات بالقتل العمد باستخدام سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد للفتى محمود البنا (17 عاماً)، وكان انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيس في القضية الاعتداء على فتاة والتحرش بها.



وحظيت القضية باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسجلت الوسوم (الهاشتاجات) المرتبطة بها الأعلى تداولاً.



وتحولت القضية إلى قضية رأي عام، بعدما تم الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام ذوي أحد المتهمين في القضية استخدام نفوذه لإنقاذه من الإعدام.



وخلال نظر القضية، تم إثبات أن المتهم الرئيس لايزال حدثاً.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبة الصادرة، اليوم، تمثل الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد، وفقاً لأحكام القانون.



وكانت النيابة العامة أحالت القضية لمحاكمة عاجلة، واعترف المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات.