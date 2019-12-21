السياح البريطانيون يعودون إلى شرم الشيخ

المصدر: القاهرة- أ ف ب

عاد السياح البريطانيون مجدداً إلى منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد قرار الحكومة البريطانية إلغاء الحظر على الرحلات الدولية إلى مطار المدينة الساحلية.



ووصلت، الخميس الماضي، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة، قادمة من برمنغهام، وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ، بحسب ما أعلن مسؤول في هيئة الطيران المدني المصرية.



وأوضح المسؤول أن "شركة إنتر إير ستنظم رحلة واحدة أسبوعياً من بريطانيا إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي"، مضيفا أن عدد الرحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ سيزداد خلال موسم الصيف.