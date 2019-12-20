بالفيديو.. قرر الانتحار فـ"كان الدرس قاسياً"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

شهدت مصر مؤخراً عدداً من حالات الانتحار، بسبب أمراض نفسية أو ضائقة مالية، وفي إطار التجارب الاجتماعية التي يجريها موقع جريدة "اليوم السابع" المصرية مع المواطنين في الشارع المصري، قرر "حازم عبد الصمد " تجسيد شخصية شاب يمر باضطرابات نفسية جعلته غير قادر على مواجهة مشاكله، ما جعله مقصراً في عمله، فتم فصله، ثم يصطدم بوالد خطيبته الذي يطالبه بالإسراع في تجهيزات الزواج، فينهار ويقرر كتابة وصية اعتذار لأمه على الألم الذي سيسببه لها بقرار الانتحار الذي أخذه في لحظة ضعف.

وفي قالب تمثيلي ذهب عبد الصمد إلى كوبري عباس بخطوات محبطة يأساً من حياته، عاجزاً عن التفكير ولو لثانية واحدة، لا يستطيع التراجع عن قراره، وبدأ في عرض وصيته على المواطنين، طالبا منهم أن يرسلوها لوالدته، فأعطاه المواطنون درساً قاسياً.