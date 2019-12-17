«شاندونغ» أول حاملة طائرات صينية الصنع

المصدر: بكين - د ب أ

دخلت أول حاملة طائرات صينية الصنع إلى الخدمة الفعلية اليوم الثلاثاء، في قاعدة سانيا البحرية بجزيرة هاينان، وذلك في حفل تدشين حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال لي غي الخبير البحري المقيم في بكين لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إنه تم إلحاق حاملة الطائرات شاندونغ بسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي الصيني وإنه يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طائرة، ومن بينها مروحيات من طراز Z-9 وطائرات الإنذار المبكر طراز كيه جيه 600.

وأضاف لي غي:«اختارت بكين ميناء سانيا للتدشين لأن القيادة العسكرية أرادت تسليط الضوء على الأهمية الجيواستراتيجية لثاني قاعدة لحاملات الطائرات في الصين».

وتم بناء السفينة شاندونغ بواسطة شركة داليان لبناء السفن في مقاطعة لياونينغ، حيث بدأ العمل في بنائها في نوفمبر 2013 ووضعت الشركة العارضة الرئيسة لهيكلها في حوض جاف في مارس 2015.

وكان من المفترض أصلاً أن تدخل شاندونغ الخدمة فعليا في أبريل 2019 ولكن تم تأجيلها لأسباب فنية.

وتعد شاندونغ ثاني حاملة طائرات في الصين بعد لياونينغ، وهي حاملة طائرات سوفيتية سابقة تم تحديثها حيث تم شراؤها من أوكرانيا في عام 2012.