بالفيديو.. سائق يعتدي على آخر ويعاقب بالسجن 16 شهراً

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

أظهرت كاميرا مثبتة في سيارة لقطات مروعة لسائق غاضب على الطريق طوله 6 أقدام ترجل من شاحنته، ثم هاجم سائق سيارة أمامه "لأنه قام بإيماءة وقحة تجاهه" بعد أن أوشك على الالتفاف عند دوار.

واشتعل غضب سائق الشاحنة ستيفن كار، 44 عاماً، بعد اصطدامه مع مركبة أخرى أمامه بجنوب يوركشاير.

ولكن بدلاً من ترك الأمر، قام كار الغاضب بسحب السائق الضحية، وانهال عليه ضرباً، ثم أجبر حركة المرور على التوقف أثناء شن هجومه العنيف.

وألقت الشرطة الأميركية القبض على السائق الذي تصرف بوحشيه، وتم محاكمته بالسجن لمدة 16 شهرا للاعتداء، مع منعه من القيادة لمدة 20 شهراً أخرى، مع دفع 140 جنيه إسترليني للضحية.