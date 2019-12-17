طفل عراقي يسقط ويبكي في مياه الأمطار.. قصة بالصور

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب" عدداً من أطفال المدارس العراقيون يمشون وسط مياه الأمطار الغزيرة التي اجتاحات مدينة البصرة جنوبي العراق مؤخراً، وكان الأطفال يلعبون ويهرولون وهم فرحين بالماء.



لكن بعض الصور لم تكن كلها في خانة "الضحك واللعب"، حيث سقط أحد الأطفال في الماء وبكى وبشدة، فقام أحد زملائه بمساعدته على الوقوف للخروج من الماء، في تجسيد حي وواقعي لمعنى براءة وطيبة الأطفال.



وغمرت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات العديد من المناطق بالعراق، في الوقت الذي يشهد فيه البلد تظاهرات حاشدة للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب المحتجين.