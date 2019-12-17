شاب يتعطل به المصعد 48 ساعة.. وينجو من الموت بأعجوبة

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت مصادر أمنية، في مصر، تفاصيل إنقاذ شاب تعطل به مصعد (أسانسير) لمدة48 ساعة، داخل فيلا في مدينة الرحاب بمحافظة القاهرة، ونجا خلال تلك الفترة من الموت بأعجوبة.



ووفق صحيفة «الوطن» المصرية، قالت المصادر إن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من والد ووالدة الشاب، بأنهما مسافران، ونجلهما بمفرده في الفيلا محل سكنهم، ولا يرد على هاتفه المحمول أو هاتف المنزل منذ يومين.



وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى الفيلا، وسمعت صوت استغاثة من داخل المصعد، وتمكنت من إخراج الشاب الذي كان في حالة إعياء شديدة.



وقال الشاب، بعدما تم إنقاذه: «كنت فاكر أني هاموت هنا، وكسرت زجاج الأسانسير علشان أعرف أتنفس»، لافتاً إلى أنه ترك هاتفه المحمول في غرفته، وتوجه للأسانسير للنزول من حجرته، وأثناء نزوله تعطل به المصعد.