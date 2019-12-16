مصرع 30 شخصاً في انهيار أرضي مروع بعمق 17 متراً

المصدر: كينشاسا - د ب أ

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن 30 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي مروع، في منجم للذهب، بشمال شرقي البلاد.



وقال وزير التعدين الإقليمي، ديودون أباسا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم انتشال 30 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، ومن المحتمل أن يرتفع عدد القتلى.



وأضاف: "لم يعرف بعد كم عدد العمال الذين كانوا في المنجم"، مضيفًا أنهم كانوا على عمق 17 مترا تحت سطح الأرض عندما وقع الانهيار الأرضي.



ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي في منجم الذهب "نديو" في واتسا بإقليم هوت هيلي بالقرب من الحدود مع أوغندا، وتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إلى المنجم، أول من أمس السبت فقط، بعد ساعات من وقوع الحادث لأن المنطقة "أغلقت وانعزلت"، حسبما قال ألن كيبتا، ممثل المجتمع المدني في واتسا.