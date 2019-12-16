بالصور.. تمساح يثير الذعر في أحد الشوارع المصرية

المصدر: القاهرة - متابعات

عثر الأهالي في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، على تمساح طليق في الطريق العام، بمنطقة الحي السابع، وأبلغوا قوات الأمن التي انتقلت إلى مكان البلاغ واستدعت مسؤولي الطب البيطري الذين أمسكوا بالتمساح ووضعوه داخل صندوق بلاستيكي.



وتبين أن طول التمساح يبلغ حوالي متر تقريباً، وقد أثار الذعر بين الأهالي وقت اكتشافه على الرصيف أمام مدخل إحدى البنايات، وتواصل الشرطة المصرية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.



وأصيب سكان مدينة 6 أكتوبر بحالة من الذعر بعد ظهور التمساح الصغير في الشارع ليلاً، وذكرت إحدى شاهدات العيان أنها أثناء عودتها إلى منزلها مستقلة سيارة وبصحبتها أحد أفراد أسرتها، فوجئت بوقوف عدد من الأشخاص بجوار منزلها، وحينما تقدمت لاستكشاف ما يحدث، شاهدت التمساح، لافتة إلى أنها شعرت بالخوف في البداية، لكنها قامت بالتقاط الصور له، فيما قام آخرون بإبلاغ الشرطة.