الوصول إلى الفضاء خلال ساعتين فقط في 2020

المصدر: موسكو - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم إطلاق أقصر رحلة على الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، العام المقبل 2020، لتصل إليها خلال ساعتين فقط.

وتحقق في وقت سابق من العام الجاري، رقماً قياسياً بلغ ثلاث ساعات ونصف، للوصول إلى المحطة الدولية.

يشار إلى أن المحطة الفضائية، التي تدور في مدار على مسافة حوالي 400 كيلومتر من سطح الأرض، تمثل جهداً تعاونياً مشتركاً بين علماء من الولايات المتحدة وروسيا.

وتم الإعلان عن رحلة 2020 الأسرع، خلال زيارة قام بها رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ديمتري روجوزين، لمنشأة الإطلاق الروسية "فوستوتشني"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تاس".