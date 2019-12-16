بالصور.. أغرب وأخطر شجرة كريسماس في العالم

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

رصدت عدسات وكالات الأنباء صورة عدة لأغرب وأخطر شجرة كريسماس في العالم، وبحسب وكالة "إي. بي. إيه" فإن إدارة مطار فيلنيوس في ليتوانيا قررت تدشين الشجرة من الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها خلال الفحص الأمني للركاب وحقائبهم، ومنها سكاكين بأحجام مختلفة وطلقات رصاص، وألعاب على هيئة أسلحة.



وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إدارة المطار وضعت الشجرة في قاعة المغادرين، بهدف تذكير المسافرين بمعايير سلامة الطيران.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن إدارة المطار أرادت إرسال رسالة تعليمية في عيد الميلاد هذا العام، حول ما لا يجب رؤيته في المطار، حتى المفكات والبراغي التي تم صنع الشجرة منها، من المحظور أيضا أن تكون بحوزة ركاب الطائرات.