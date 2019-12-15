شاب مصري يعيش بمفرده ينتحر شنقاً

المصدر: القاهرة - متابعات

تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها للوقوف على أسباب انتحار شاب يعيش بمفرده شنقاً في محافظة الدقهلية، واكتشاف جيرانه في منطقة "الترعة" بالمنصورة الواقعة بعد أسبوع من الانتحار، إثر انبعاث رائحة كريهة من مسكنه.



وتبين لضباط المباحث في المنصورة، عقب معاينة مكان الواقعة، أن الشاب "إبراهيم. ع"، انتحر من خلال ربط حبل في سقف الغرفة، وعثرت الشرطة على جثمانه متدلياً من سقف الغرفة، وأخطرت الشرطة النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان من أجل بيان سبب الوفاة .



وأفاد جيران الشاب بأنه كان يعيش وحيداً بمفرده، وانبعثت رائحة كريهة من الشقة التي يسكنها فقاموا بإبلاغ الشرطة التي كشفت عملية الانتحار.