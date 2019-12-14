بالفيديو.. عمرو أديب يبكي على الهواء

المصدر: متابعات - شريف مهدي

بكى الإعلامي المصري عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي – مصر"، في بداية تقديمه لحلقة الأمس، حزناً على وفاة مخرج البرنامج شريف السقا، في حادث سيارة.



وقال عمرو أديب : "كنت متفق معاهم يضعوا صورة المخرج في بداية البرنامج، بس لم أكن أتخيل إن الصورة تعمل فيا كده، ودايما بيعلمونا في الإعلام أنه لا يجوز أن يبكي المذيع على الهواء، لكن أنا أعرف شريف منذ 20 سنة، وكنا ننتقل من قناة لقناة كعائلة واحدة مع باقي فريق البرنامج".

وتابع: "المخرج شريف السقا كان طيباً بشكل غريب، وإنسان بسيط جداً، ومخلص لشغله.. الله يرحمه ويصبر أهله وكل أصدقائه".