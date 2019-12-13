بالفيديو.. تفاصيل وفاة طفلين حرقاً بسبب شاحن الجوال

المصدر: متابعات -الإمارات اليوم

كشف مقيم مصري في السعودية تفاصيل وفاة ابنه وابنته جراء الحريق الذي شب في شقته السكنية التي يقيم فيها بالعاصمة السعودية الرياض.

وسرد الأب المصري المكلوم، خالد سماحة، كيف وصله نبأ الحادث وكيف تصرف الدفاع المدني السعودي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون تي في"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي موضحاً أن هنا 8 سنوات وسليم 10 سنوات كانا نائمين، وخرج هو وزوجته وبعد عشر دقائق اتصل به جاره ليبلغه بتصاعد دخان من شقته، فطلب منه كسر باب الشقة للاطمئنان على ابنيه، وعندما فعل ذلك أغمي على الجار بسبب كثافة الدخان وتم نقله للعناية المركزة، موضحًا أن الدفاع المدني السعودي أطفأ الحريق عقب وصوله.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن هنا وسليم هما أحفاد وزير التنمية السابق، محافظ سوهاج الأسبق، اللواء محسن النعماني، وأبناء شقيقة المذيعة بقناة Nile Tv مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات العامة، نرمين النعماني.