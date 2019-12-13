مصرع عروسين إثر تسرب غاز منزلي

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

لقي عروسان مصريان مصرعهما، اليوم الجمعة، وأصيب 4 آخرين، إثر تسرب غاز منزلي، داخل شقتهما بمنزل أسرة الزوج في محافظة بني سويف المصرية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقت سلطات الأمن المصرية بلاغاً يفيد بإصابة 6 من عائلة واحدة بقرية قاي، بدائرة مركز إهناسيا، بتسمم إثر استنشاقهم غاز منزلي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث لقيا أثنين منهم مصرهما متأثرين بإصابتهما.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع داخل أحد المنازل نتيجة تسريب غاز منزلي، ونتج عنها وفاة العريس (27 عاماً)، والعروس (18 عاماً)، وأصيب 4 آخرين من ذات الأسرة، أثناء محاولتهما انقاذ العروسين.

وجرى إيداع جثتي العروسين المتوفين، بمشرحة المستشفى، وجرى إسعاف المصابين الأربعة، وحالتهم الآن مستقرة.