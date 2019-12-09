لص ينجح في السرقة ويلقى مصرعه أثناء الهرب

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت محافظة القاهرة المصرية حادثة غير مألوفة، حيث خطط لصان لسرقة شركة بمنطقة المعادي، وأثناء هروبهما بعد تنفيذ المخطط، قاما بالقفز من أعلى أحد الجدران، لكنهما سقطا على سور حديدي، فلقي أحدهما مصرعه، بينما أصيب الآخر، وتم نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحف المصرية، فإن قسم شرطة المعادي تلقى بلاغاً من الأهالي بوجود متوفى ومصاب بجوار سور إحدى الشركات، وتبين أنه أثناء قيام لصين بسرقة الشركة سقطا من أعلى السور على أسياخ حديد، ما أدى إلى وفاة أحدهما، وإصابة الآخر، وتواصل النيابة المصرية تحقيقاتها بشأن الواقعة.