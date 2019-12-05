بالفيديو.. سعوديون يكرمون معلمهم المصري بعد 30 عاماً من مغادرته المملكة

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

جسد سعوديون معاني الوفاء لمعلم فيزياء مصري بعد 30 عاماً من مغادرته المملكة العربية السعودية إلى بلده مصر، حيث قام أحدهم بالسفر إلى محافظة الإسكندرية للبحث عنه حتى عثر عليه، وبعدها قدم له تأشيرة زيارة للمملكة.

وكان في استقبال المعلم المصري بقية طلابه السابقين في مطار تبوك في موقف مؤثر حظى بإشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

ووصف عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه الشباب بأنه "موقف مؤثر"، واشادوا باللفتة الإنسانية التي أقدم عليها الشباب وأنها عرفانا بما قدمه هذا المعلم لهم.