طفلة تنتحر بطريقة مأساوية بعد مشادة كلامية مع والدها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتحرت طفلة في إحدى المحافظات المصرية، بعدما تناولت حبوب حفظ الغلال، ولقيت مصرعها داخل منزل أسرتها في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصدر أمنى إن الطفلة تدعى (دنيا.أ - 13 عاماً)، وهي طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وأقدمت على تناول الحبوب القاتلة بعد حدوث مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب مذاكرة دروسها، فقامت الطالبة بتناول «الحبة القاتلة» للتخلص من حياتها.

وبحسب صحيفة «الوطن» المصرية، فقد تلقت مديرية الأمن إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي الطفلة بأنهم عثروا عليها في حالة إعياء شديد بعد تناولها حبوب حفظ الغلال ولم يتمكنوا من إسعافها، وجرى نقلها لمستشفى دسوق العام، ولكنها توفيت قبل الوصول إليه.