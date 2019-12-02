مصرع 17 مغربياً بحادث سير مروع

المصدر: الرباط -أ ف ب

لقي 17 شخصا مصرعهم أمس الاحد في حادث انقلاب حافلة بينما أصيب 36 آخرون بجروح في شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين.

ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص.

كما أعلن عن فتح بحث من طرف السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

وتتسبب حوادث السير في مقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة التي تضم 35 مليون نسمة.

ووضعت السلطات إستراتيجية لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات اسفر عن 42 قتيلا في سبتمبر 2012.