حادث مرور مأساوي يودي بحياة 22 شخصاً في تونس

المصدر: تونس - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، وفاة 22 شخصاً وإصابة 21 آخرين في حادث مروري مروع إثر انقلاب حافلة سياحية غرب تونس.



ووقع الحادث في منطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة بينما كانت الحافلة في طريقها من العاصمة إلى مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة غرب البلاد في رحلة سياحية.



وأفادت الوزارة بأن الحافلة سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي وكانت تقل 43 شخصاً.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد القتلى بلغ في حصيلة أولية 22 شخصاً وأصيب 21 آخرون تم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية الى المستشفيات الجهوية في ولاية باجة.

