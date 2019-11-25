عواصف رعدية وأمطار غزيرة تؤدي إلى مصرع شخصين غرقاً

المصدر: أثينا - رويترز

لقي شخصان مصرعهما غرقاً، بعدما انقلب قاربهما بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، التي تجتاح غرب اليونان، والتي تسببت في فيضانات، وتعطيل حركة النقل البحري.



وقال مسؤول بخفر السواحل اليوناني، لـ«رويترز»: إن «القارب الخاص بالشخصين المفقودين غرق نتيجة الرياح القوية في ميناء بلدة إنتريو»، وعثر على جثتيهما في ما بعد.



وأكد مسؤولون من الشرطة أن أجزاء من شبكة الطرق، المؤدية إلى شبه جزيرة بيلوبونيس، قطعت بسبب الأمطار الغزيرة.



وحثت هيئة الحماية المدنية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب، وتلقت إدارة الإطفاء عشرات البلاغات لسحب المياه من مواقع، في حين تأجل فتح المدارس ساعتين في نطاق أثينا اليوم الإثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت هيئة الأرصاد في البلاد إن الأحوال الجوية السيئة، من المتوقع أن تتجه شرقاً، قبل أن تتحسن مساء اليوم الإثنين.