جريمة مروعة في مصر.. شاب يطعن والده ويذهب للصلاة

المصدر: القاهرة - متابعات

وقعت جريمة مروعة وغريبة مؤخراً، حيث طعن شاب والده عدة طعنات متفرقة، بسبب خلافات عائلية، في إحدى المحافظات المصرية.

وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، فقد تلقى مدير أمن محافظة قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطاراً بإصابة خفير بالمعاش يدعى "ع. جاد"، 67 عاماً، بطعنات متفرقة بالجسم.

وذكرت التحريات أن المتهم في الواقعة، ابن الخفير (27 عامًا)، تعدى على والده بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهم ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة بعد ارتكابه الجريمة، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، فيما تم نقل والده المصاب إلى أحد المستشفيات نجع حمادي العام، ومنها تم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي، نظراً لخطورة حالته الصحية جراء الإصابة.

وقال المتهم في التحقيقات، إن والده كان يجبره على أخد الدواء لأنه يعاني من مرض نفسي، وكان لا يعطيه أموال، ولذلك قام بارتكاب الجريمة.