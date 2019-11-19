انفجار خزان وقود سيارة يصيب 5 بجروح خطيرة

المصدر: تونس - د ب أ

أصيب خمسة أفراد من وحدات الحماية المدنية التونسية بمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، بإصابات بليغة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار خزان وقود سيارة.



وأفادت وزارة الداخلية التونسية، بأن الأفراد الخمسة تعرضوا لإصابات بليغة بينما كانوا يحاولون إخماد حريق نشب بخزان وقود سيارة في المعبر الواقع بمعتمدية بن قردان التابعة لولاية مدنين.



وكان يفترض نقل المصابين إلى مستشفى الحروق البليغة في العاصمة عبر طائرة عمودية عسكرية، غير أن حالتهم الصحية الخطيرة حالت دون نقلهم كما أنهم يخضعون إلى التنفس الاصطناعي، بحسب ما ذكرت الوزارة.



ونقل الأفراد بدلا من ذلك عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى المستشفى الجهوي القريب بولاية مدنين، وقالت الوزارة إنه سيتم إخضاعهم إلى مزيد من الفحوصات لاتخاذ كل الإجراءات الطبية الضرورية لضمان مواصلة نقلهم إلى تونس العاصمة في أحسن الظروف.