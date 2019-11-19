انهيار أرضي يبتلع سيارة ويؤدي لوفاة شخصين في مياه مغلية

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن رجلين لقيا حتفهما في سيارة بأحد الشوارع وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، عندما انهارت طبقة الأسفلت أسفل المركبة لتسقط في نظام للمياه الساخنة.

وأشارت اللجنة، وهي أعلى جهاز تحقيقات في روسيا، إلى أن المركبة، التي كانت متوقفة أمام متجر في مدينة بنزا (600 كيلومتر تقريبا جنوب شرق موسكو)، سقطت في بالوعة مليئة بالمياه الساخنة.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن المياه كانت ساخنة إلى درجة الغليان، ونشر المحققون صورة للسيارة التي تم انتشالها وهي منقلبة من الحفرة وتغطيها سحابة من البخار، وفتحت السلطات قضية جنائية بشأن الحادث.