نمر جائع يقتل رجلاً ويثير الذعر في منطقة قروية

المصدر: جاكرتا - د ب أ

قال مسؤول إندونيسي، إن نمراً نادراً من نوع "ببر سومطرة"، قتل قروياً وأصاب شخصاً آخر في حادثين منفصلين بمقاطعة سومطرة الجنوبية في إندونيسيا.



وقال جينمان حسيبوان، رئيس وكالة حماية الطبيعة التي تديرها الحكومة في المقاطعة، إن القروي (57 عاماً) كان يقطع الأشجار في مزرعة للبن في منطقة لاهات، أمس الأحد، عندما وقع الهجوم المميت.



وفي اليوم السابق لذلك، هاجم النمر الجائع أيضاً رجلا كان يخيم بالقرب من المنطقة وألحق به إصابات، على حد قول المسؤول.



إضاف: "نعتقد أنه كان النمر نفسه، لأن الحادثين وقعا في المنطقة نفسها".



يشار إلى أن "ببر سومطرة" هو النوع الوحيد المتبقي من نمور الببر في إندونيسيا بعد أن انقرض ببر بالي وببر جاوة قبل سنوات.



ولم يتبق سوى نحو 400 ببر في البرية، ويتضاءل عدد هذه النمور في سومطرة بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية الناتج عن إزالة الغابات بوتيرة السريعة لصالح زراعات زيت النخيل، وفقا لما ذكره المعنيون بالحفاظ على البيئة.