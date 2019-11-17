مصر.. قتلى وجرحى إثر «انهيار» برج كهرباء بالجيزة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة أربعة عمال تابعين لشركة مقاولات وإصابة 3 آخرين، في حادث سقوط برج كهرباء في منطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن سبع سيارات إسعاف اتجهت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى أوسيم المركزي ومستشفى إمبابة العام.

وتراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت الأحد نبأ مقتل أربعة عمال، في انهيار البرج بحي الوراق الواقع بمحافظة الجيزة.

وتناقل مستخدمون مقاطع فيديو وصورا أظهرت سقوط البرج.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار البرج، أن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرين.

وقال مصدر أمني في تصريحات، إن الانهيار وقع خلال قيام بعض العمال بفك البرج ضمن خطة إحلال وتجديد.

وأضاف المصدر أن جزءا كبيرا من البرج سقط في مجرى نهر النيل الملاصق لمحطة الكهرباء بقرية سقيل، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث من تحت الأنقاض، ونقلت 3 مصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

