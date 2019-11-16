أطلق الرصاص ابتهاجاً بزفافه فأصبح قاتلاً

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بقتل طالب في محافظة الفيوم، وذلك بعدما أطلق الرصاص ابتهاجاً بزفافه.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مركز شرطة "إطسا" بمديرية أمن الفيوم تلقى إخطاراً من إحدى المستشفيات بوصول طالب (17 سنة) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وانتقلت وحدة مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبسؤال والده قرر أنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل، قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بعُرسه أصابت إحداها نجله مما أدى لوفاته .

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .