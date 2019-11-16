حادث مأساوي بالقاهرة.. سيارة مسرعة تقتل وتصيب 11 على الرصيف

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم أثناء تواجدهم على الرصيف بمنطقة طلعت حرب في وسط القاهرة، بحسب ما ذكرت الصحف المصرية.



وكشف فحص الشرطة لمكان الحادث أن السيارة الملاكي (خاصة) صعدت أعلى الرصيف، واصطدمت بعدد من المارة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9، وقامت أجهزة الأمن بالتحفظ على السيارة وقائدها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



وذكر شهود عيان أن شخصين كانا يستقلان السيارة، وأدى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق والسرعة الزائدة إلى انحراف المركبة عن الطريق وصعودها على الرصيف، ووقوع الحادث المأساوي.