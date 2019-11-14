كلاب عسكرية تلتهم مدربها حتى الموت

المصدر: فيينا -د ب أ

ذكرت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم الخميس، أن الكلاب العسكرية بالجيش النمساوي قتلت الرجل لذي كان مكلفا بتدريبها وإطعامها.

وكان أحد الضباط شاهد في الليلة السابقة بثكنات فلوجفلد جنوب فيينا كلبين من نوع شيبرد البلجيكي يركضان بحرية داخل الثكنات.

وعندما تم استدعاء مدرب كلاب لإعادة الكلبين إلى وجارهما وجد زميلا ميتا يبدو أن الكلبين كانا قد نهشاه حتى الموت، بحسب الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميشائيل باور لوكالة الأنباء الألمانية إن المدرب وهو برتبة ستاف سيرجنت (31 عاماُ) هوجم أثناء فترة مناوبته، مساء أمس الأربعاء، حيث قام بإخراج الكلبين من وجارهما لتدريبهما.

وأضاف باور أن كلاب الشيبرد البلجيكي جرى تدريبها على "دخول المباني التي من المحتمل أن يكون بداخلها أعداء والتصدي لهم".

وتابع المتحدث أن السيرجنت كان يعمل كمدرب كلاب منذ عامين ويشهد له بإخلاصه في العمل.