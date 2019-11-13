بعد "أزمة الشعراوي".. نشطاء يهاجمون ساويرس بسبب تصريحه عن "الحجاب"

المصدر: دبي – سمير سعيد

بعد أيام قليلة من الأزمة التي أحدثتها أسما شريف منير، ابنه الفنان شريف منير، بعد أن وصف الشيخ الشعراوي بـ "متطرف"، أثار رجل الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، أزمة جديدة في مصر إثر تعليق على الحجاب في مقابلة صحفية، انهالت التعليقات اللاذعة في مواقع التواصل الاجتماعي على ساويرس.

ونقل موقع " أرابيان بيزنز" عن ساويرس قوله: "المرأة جميلة. إذا كان الله لا يريد أن تكون النساء جميلات، لخلقهن محجبات". وأضاف: "الله جميل ويحب الجمال. الله يعلم ما يفعله. ومن نحن لنناقش ما يريده الله؟"، ولفت إلى أن العالم العربي "مبتلى" بالإسلاميين المتعصبين بعقليات مغلقة.

وفي أعقاب ذلك، وجه عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للملياردير المصري، طالبوه فيها بأن يهتم بـ"البزنس" عوضا عن إصدار "الفتاوى"، كما كتب كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن.

استاذ نجيب اتمني انك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك افضل , محدش طلب منك فتوي ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم !!! pic.twitter.com/hDEie3BUOQ — ahmed hassan (@AhmedHassan) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩