بابا الفاتيكان: "اليهود ينبغي ألا يتعرضوا للاضطهاد.. أفهمتم؟"

المصدر: الفاتيكان – د. ب. أ

أصدر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، إدانة جديدة لـ"معاداة السامية"، وسط قلق متزايد إزاء الظاهرة في أوروبا.



وقال البابا فرنسيس خلال المقابلة العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "لقد عانى اليهود كثيراً على مر التاريخ"، مستدعياً "ذكريات وحشية الهولوكوست"، بحسب وصفه.



وأضاف البابا: "كنا جميعا مقتنعين بأن هذا قد انتهى، لكن اليوم نرى بعثاً لاضطهاد اليهود هنا وهناك. الإخوة والأخوات، هذا ليس إنسانياً أو مسيحياً. اليهود إخواننا.. ويجب ألا يتعرضوا للاضطهاد.. أفهمتم؟".



وتأتي تصريحات البابا فرنسيس في أعقاب قرار صدر هذا الشهر عن الشرطة الإيطالية بمنح حماية الشرطة للناجية من الهولوكوست ليليانا سيجري 89 عاما، وهي ناشطة بارزة مناهضة للعنصرية.



وكانت "سيجري" قد حصلت على وضع عضوية مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة، وهو وضع فخري، وأصبحت مستهدفة من "هجمات معادية للسامية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب "متعاطفين مع اليمين المتطرف".