زوج كيم كارداشيان يحلم بخلافة ترامب في البيت الأبيض

المصدر: دبي - سمير سعيد

لمح زوج كيم كارداشيان، مغني الهيب هوب الأسمر كانييه ويست، مرة أخرى إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2024، واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان "fast company"، عندما أعلن نيته الترشح.

ورداً على سخرية الجمهور قائلاً إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024: "سنكون قد وفرنا فرص عمل كثيرة، لدرجة أنني لن أركض بل سأمشي للانتخابات الرئاسية".

وانتقد اعتراض البعض على تسميته بالملياردير، وقال مازحاً أنه سيغير اسمه قانونياً لمدة عام إلى "الملياردير المسيحي العبقري" كانييه ويست، حتى يفهم الناس ما هو اسمه.

وأكد أحد الحضور على منصة المهرجان لكانييه ويست أنه سيكون من الصعب كتابة اسمه حينها في مقالة مثلاً، والعنوانين ستكون طويلة وغير مناسبة لموقع "تويتر".

إعلان ويست ترشحه للانتخابات في 2024 وليس الانتخابات المقبلة، حيث أنه داعم للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، وذلك يحلم بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية.

وتسبب ويست، في أبريل الماضي، في الكثير من الجدل عندما أعلن، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إعجابه ودعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليجد نفسه في مواجهة هجوم العديد من المشاهير، إلا أن الهجوم الكبير الذي تعرّض له جعله يعتذر وينسحب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد نجاح أغنيته "Jesus walks" من ألبومه صرّح أن لديه إيمانه ويؤمن أن يسوع المسيح هو المخلص. وفي مقابلة عام 2008 وصف كانيي ويست إيمانه قائلاً: "أنا مثل السفينة، وقد اختارني الله لأكون الصوت." وفي مقابلة أجراها عام 2009، قال ويست أنه يؤمن بالله، لكنه "لن يتعمق أبداً في الدين"، ولكن في عام 2014 أشار إلى أنه مسيحي خلال إحدى حفلاته الموسيقية.

وعانى ويست في السابق من العديد من الأمراض النفسية وإدمان المخدرات.