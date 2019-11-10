الإعصار "بلبل" يودي بحياة 11 شخصاً

المصدر: نيودلهي - د ب ا

ضرب إعصار بلبل المناطق الساحلية بشرق الهند وجنوب بنغلاديش خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، وإجبر عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الأحد.



وقد أدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح بسرعة تصل 120 كيلومتراً في الساعة، بعدما ضرب أكبر غابات المانغروف في العالم بين بنغلاديش والهند على ساحل خليج البنغال.



ولقى شخص حتفه في الهند إثر سقوط شجرة عليه في كلكتا، عاصمة ولاية بنغال الغربية مساء أمس السبت، بحسب ما قالته الشرطة.



وقال مسؤولو إدارة الكوارث بالولاية إن ستة أشخاص آخرين لقوا حتفهم، معظمهم في حوادث انهيار حوائط بمنطقتي نورث 24 بارجاناس وإيست ميدينبور.



وفي ولاية أوديشا، لقى شخص آخر حتفه إثر انهيار حائط، بحسب ما قاله رئيس إدارة الكوارث بي كيه جينا.



وفي بنغلاديش، أودى الاعصار بحياة ثلاثة أشخاص عقب سقوط أشجار.



وأجلت الدولتان مئات الآلاف من سكان المناطق الساحلية إلى أماكن آمنه قبل وصول الإعصار كإجراء احترازي. وقد أجلت بنغلاديش 2.1 مليون شخص، في حين نقلت الهند نحو 125 ألف شخص معظمهم من ولاية البنغال الغربية، وقد توقف العمل في مطار المنطقة في كلكتا كإجراء احترازي.



وقالت هيئة الأرصاد الهندية إن الإعصار تحرك نحو شمال شرق البلاد، وتراجعت قوته إلى "منخفض" فوق ساحل بنغلاديش بحلول مساء اليوم، حيث بلغت سرعته 60 كيلومترا في الساعة.