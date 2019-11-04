جريمة مروعة.. زوجة وعشيقها يقتلان الزوج ويلقيا جثته في البحر

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

ألقت المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية المصرية، القبض على ربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج بقرية الغنامية بمدينة أشمون التابعة للمحافظة.

تعود أحداث الواقعة، إلى قيام ربة المنزل بمعاونة عشيقها بإعداد كمين لقتل زوجها، ويدعى "م. ش"، 42 عاماً، حيث قاما بضربه وقتله بعد مشاجرة بينهم، وقاما بإلقائه في البحر من أعلى كوبري بنها في محافظة القليوبية، حيث نقلا الجثة في سيارة كان يستقلها القاتل.

وعقب القبض على المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت مباحث المنوفية بتكثيف الإجراءات والبحث للوصول لجثة المجني عليه في الترع والبحار المحيطة، حتى تم العثور على الجثمان في بحر زفتى بمحافظة الغربية.

واصطحبت قوات الأمن، أمس، ربة المنزل وعشيقها لعمل تمثيل للجريمة في القرية، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وانتقلوا بعدها إلى مكان إلقاء الجثة في البحر، ثم قامت القوات بنقلهما إلى محبسهما مرة أخرى.