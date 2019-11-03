حريق في طائرة رئيس وزراء اليابان المتجهة إلى تايلاند

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكر مسؤولون يابانيون أن حريقا صغيرا نشب اليوم الأحد في مطبخ على متن طائرة الحكومة اليابانية، التي تقل رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي المتجهة إلى تايلاند.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي أوردت النبأ أن الحريق بدأ في فرن، قبل وقت قصير من الساعة الثالثة مساء اليوم، في المطبخ في القسم الخلفي من الطائرة وهي من طراز «بوينج 777-300 إي آر»، عندما كان أفراد طاقم الطائرة يعدون وجبات على متن الطائرة وتم إخماد الحريق على الفور، ولم يسفر عن إصابات.

وذكر المسؤولون أن ذلك لم يسبب تغيير خطة الطيران.

وكان آبي قد غادر مطار «هانيدا» في طوكيو في الساعة الواحدة و41 دقيقة مساء، متوجها إلى تايلاند لحضور سلسلة من القمم، ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وكانت الطائرة، التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، قد تم إدخالها في الخدمة في أبريل، لتحل محل الطائرة الحكومية السابقة وهي من طراز «بوينج 747».