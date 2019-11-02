حادث مأساوي في مصر.. تلقي بنفسها تحت القطار لتنقذ ابنتها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قامت إحدى الأمهات بالتضحية بحياتها في سبيل إنقاذ ابنتها من موت محقق تحت عجلات القطار في إحدى المحافظات المصرية.



وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار عماد سالم، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى، بسرعة إنهاء إجراءات تشريح ودفن جثة السيدة، وهي في العقد الرابع من عمرها، بعد فقد حياتها دهساً بالقطار ونجاة ابنتها من الحادث، لكن الأخيرة أصيبت بكدمات وسحجات وجروح قطعية.



وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة باصطدام قطار بسيدتين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بزفتى، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات عن مصرع السيدة "م.ن"، وإصابة ابنتها "أميرة.ت" (19 سنة). وأفاد شهود عيان بأن المرأة توفيت بعدما صدمها القطار أثناء محاولتها دفع ابنتها بعيداً عن خط سير القطار.