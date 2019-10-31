مفاجأة.. "كلب البغدادي" "إسرائيلي".. وترامب يكرمه بالفوتوشوب

المصدر: متابعات – سمير سعيد

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، صورة مركبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبدو فيها وكأنه يقدم ميدالية إلى كونان، كلب الجيش الأميركي الذي طارد زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يفجر سترته الناسفة.

وعلق ترامب على الصورة بكلمتين فقط هما "بطل أميركي".

في البداية، نشر الصورة موقع "ديلي واير" الإخباري الأميركي، لحث الرئيس ترامب على تكريم الكلب، وكان واضحاً أنها مركبة بالفوتوشوب، وأثارت بعض الجدل لكن ترامب أعاد نشر الصورة.

وفي اليوم التالي كتب ترامب في تغريدة جديدة: "شكراً ديلي واير. تسلية لطيفة للغاية، لكن النسخة (الحية) من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل!".

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣١ أكتوبر ٢٠١٩

يذكر أن الكلب قام بمطاردة البغدادي في نفق مسدود حيث حاول العقل المدبر للإرهاب الفرار من القوات الأميركية أثناء اقتحام مخبأه في قرية سورية نائية، مساء السبت الماضي.

والكلب من فصيلة "مالينو"، ويُعرف بـ "الكلب الإسرائيلي"، ويتميز بالخفة، والسرعة، والمرونة، والشراسة والذكاء الفائق، لذلك يُستخدم في العمليات الأمنية والعسكرية، وأول من وظّفته لتأدية تلك المهام المخابرات الروسية والإسرائيلية.

وهذا النوع هو الكلب المفضل لدى أجهزة الأمن في العديد من الدول ومنها وأميركا وفرنسا وإسرائيل، وتطلق عليه فرنسا اسم "مالينوس"، كما أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث اعتماد أجهزة الشرطة عليه.