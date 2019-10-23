"مختل عقلياً" يتقمص شخصية علاء الدين في فرنسا !

المصدر: نيس - أ ف ب

نقلت الشرطة الفرنسية شاباً وصفته بــ"المختل عقلياً" لدرجة ادعائه أنه الشخصية الخيالية "علاء الدين"، إلى مستشفى الأمراض النفسية، بعد اعتقاله، اليوم الأربعاء، في متحف منطقة الريفييرا حيث تحصن لساعات.

والشاب البالغ من العمر 18 عاما دخل متحف الآثار في سان رافاييل ليلا، وبقي هناك بمفرده وبدون سلاح طوال أربع ساعات، قبل أن توقفه الشرطة قرابة الساعة 11:00 صباحا، وبعد ظهر الأربعاء، تم تمديد احتجازه ونقله إلى مستشفى للأمراض النفسية.

وقال النائب العام في المنطقة باتريس كامبيرو لوكالة فرانس برس: "إن الشاب مختل عقليا من الناحية الذهنية، وكان يهذي، ومن المستحيل استجوابه أو تحديد دوافعه".

وذكر مصدر في الشرطة أن عبارات تهديد باللغة العربية وُجدت على جدران المبنى، موضحا أنه ورد في إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى أن "المتحف سيتحول جحيماً"، لكن النائب العام قال إن "لا شيء مؤكدا في هذه المسألة".

وتابع: "لا شيء يوحي بتهديدات"، لكنه أشار إلى أن "الشاب كتب العربية بشكل سيء للغاية".

وقد اعتقل الشاب "بلا مقاومة أو عنف" في حدائق المتحف من قبل عناصر من القوات الخاصة في مرسيليا ونيس.