صدمة في بريطانيا.. العثور على 39 جثة داخل شاحنة

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل حاوية شاحنة قرب لندن يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المتحدر من إيرلندا الشمالية (25 عاماً).



وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن صدمته، بسبب الواقعة، وكتب جونسون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحادث المأساوي أصابني بالصدمة".



وأفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس بأنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن.



وقال قائد شرطة إسيكس آندرو مارينر في بيان: "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ماذا حدث.

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة قرابة الساعة 0040 بتوقيت غرينتش، بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.



وقال مارينر: "نقوم بعملية التعرّف على الضحايا. لكن أتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً، نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا، أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة والتحقيقات متواصلة".