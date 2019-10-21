بالصور.. متظاهرو لبنان ينظفون الشوارع بمشاركة الأطفال

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شارك المتظاهرون في ساحات الاحتجاج بلبنان، في تنظيف أماكن التظاهر، وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء مشاركة فئات عمرية مختلفة في عمليات تنظيف الشوارع، سواء رجال أو نساء أو أطفال.



وارتدى الأطفال والكبار «كمامات» أثناء عمليات تنظيف الشوارع، وبعد جمع القمامة قاموا بتعبئتها في أكياس بلاستيكية تمهيداً للتخلص منها، ويشار إلى أن هذا التصرف من المتظاهرين بدأ منذ اليوم الأول للاحتجاجات.



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني أقر اليوم الإثنين، خطة إنقاذ للخروج من الأزمة الاقتصادية، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه سيدعم إجراء انتخابات مبكرة إذا كان هذا ما يريده المتظاهرون.



وأغلق المحتجون في لبنان الشوارع لليوم الخامس، كما أغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها، وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار، واستمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي.