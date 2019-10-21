ماجدة الرومي تغرد عن مظاهرات لبنان: يوم الحرية والكرامة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

غردت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مظاهرات لبنان التي دخلت اليوم الإثنين، يومها الخميس، ونشرت ماجدة الرومي فيديو للتظاهرات وعقبت عليه قائلة: "رأي الشعب من رأي الله واللي بيخاف الله بياخد برأي الشعب"

أضافت ماجدة الرومي في تغريدتها: "الشعب قال كلمته، لازم نحترمها ، تحية لشعب لبنان بيوم الكرامة والحرية ".

يشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني أقر اليوم خطة إنقاذية للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ودفعت اللبنانيين للخروج إلى الشارع بشكل غير مسبوق، في خطوة لم تمنع المحتجين من استمرار التظاهر.

ووافق المجلس على مجموعة من الخطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أشعلت موجة تاريخية من الاحتجاجات، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه سيدعم إجراء انتخابات مبكرة إذا كان هذا ما يريده المتظاهرون.

وأغلق المحتجون الشوارع لليوم الخامس وأغلقت المدارس والبنوك والشركات أبوابها، وتدفق مئات الألوف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار، واستمرت الاحتجاجات بعد الإجراءات التي أعلنها الحريري في خطاب نقله التلفزيون من القصر الرئاسي.