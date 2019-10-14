ترامب يطلق النار على الإعلاميين في فيديو ساخر

المصدر: واشنطن -د ب أ

شهد مؤتمر لمؤيدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المنتجع الرئاسي بولاية ميامي عرض فيديو يظهر فيه ترامب مزيف وهو يطلق النار على بعض الإعلاميين ويطعنهم ويعتدي عليهم، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وكان من المقرر أن تتحدث شخصيات بارزة مرتبطة بترامب في الفعالية، من بينهم سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، وأيضا دونالد ترامب الابن، وفقا للصحيفة التي شاهدت تصويرا للفيديو.

وأفاد التقرير بأن ساندرز وترامب الابن لم يشاهدا الفيديو.

وتردد أن الفيديو يعرض مقاطع ساخرة على الإنترنت وشعار حملة إعادة انتخاب ترامب. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أحد المقاطع أظهر رأس ترامب وقد تم تركيبها على جسم رجل مسلح يفتح النار على ما تمت تسميته "كنيسة الأخبار المزيفة". وحملت الأهداف وجوها من شعارات وسائل الإعلام.

وأصدرت شبكة "سي إن إن"، التي تمت الإشارة إليها بشكل متكرر في خطب ترامب ضد ما يسميه "أخباراً مزيفة" وورد أنها مستهدفة في الفيديو، بياناً لإدانة الفيديو.

وقالت "سي إن إن" في بيان على تويتر: "للأسف، ليست هذه هي المرة الأولى التي يروج فيها أنصار الرئيس للعنف ضد وسائل الإعلام في شريط فيديو يبدو أنهم اعتبروه مسليا، لكنه إلى حد بعيد هو الأسوأ".

ووصفت الصورة بأنها "دنيئة ومروعة"، ودعت ترامب إلى التنديد بالفيديو.