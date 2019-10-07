حدثوا "واتس آب" فوراً.. اكتشاف ثغرة تهدد هواتفكم

المصدر: شريف مهدي

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه تم اكتشاف ثغرة أمنية كبيرة تسمح للهاكرز باختراق الهواتف عبر ملفات من نوع gif ، وذلك إذا قام المستخدم بفتح الملف في تطبيق المراسلة "واتس آب WhatsApp".

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الثغرة تتيح للهاكرز سرقة الملفات وعرض رسائل الدردشة من أجهزة Android التي تم اختراقها، وخاصة التي تعمل بنظامي Android 8.1 و Android 9.

وأوضحت الصحيفة أن تطبيق "واتس آب WhatsApp" الذي يمتلكه موقع "فيس بوك" قام بإصلاح الثغرة في التحديثات الجديدة، ولكن لايزال على المستخدمين تحديث الإصدار إلى أحدث نسخة لتجنب الوقوع ضحية للاختراق.

وقال متحدث باسم تطبيق المراسلة لـ "إندبندنت" إنهم ليس لديهم علم بأي من مستخدمي التطبيق يكونوا قد تأثروا بهذه المشكلة، لافتأ إلى أنه تم الإبلاغ عن المشكلة ومعالجتها سريعاً، مضيفا: "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا أثر على أي مستخدم، على الرغم من أننا نعمل دائماً على توفير أحدث ميزات الأمان لمستخدمينا".