بوتين يحتفل بعيد ميلاده الـ67 مع "عيش الغراب"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

احتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده السابع والستين، اليوم، مع عدد من الأصدقاء والمقربين منه في أحضان الطبيعة والهواء الطلق في غابة وجبال سيبيريا بالقرب من نهر ينيسي.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقطع فيديو لبوتين، وهو يسير فوق منحدر بمنطقة توفا على الحدود مع منغوليا، ويتوقف قليلا للنظر إلى النهر والجبال المحيطة به.

وزار بوتين المناطق الطبيعية، عدة مرات من قبل خلال السنوات القليلة الماضية، وشوهد وهو يتجول بين الجبال ويصتاد الأسماك ويسبح في الأنهار والبحيرات هناك.

وقال المتحدث باسم بوتن إن الرئيس الروسي يحتفل بعيد ميلاده في جنوب سيبيريا مع أقاربه وأصدقائه المقربين، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حيث شوهدا معا بينما كان بوتين يقطف نبات الفطر (عيش الغراب).