كلمات "فيلم الممر والسادات ونصر أكتوبر" تتصدر غوغل

المصدر: شريف مهدي

تصدرت كلمات وعبارات "موعد عرض فيلم الممر" و"السادات" و"نصر أكتوبر"، اليوم الاثنين، عبارات البحث في موقع "غوغل"، بمصر، لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قناة ON E قد أذاعت فيلم الممر لأول مرة على الشاشات، مساء أمس، والذي تتناول قصته حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973 وانتصار الجيش المصري، والفيلم من إخراج شريف عرفة، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسنى، بالإضافة إلى نجوم الشرف شريف منير وهند صبري وغيرهم من النجوم، وتخطت ميزانيته 100 مليون جنيه مصري.

وتزامن، أمس الأحد، أيضاً مع ذكرى اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات أثناء حضوره عرض عسكري في احتفالات نصر أكتوبر عام 1981.