للبيع.. مقاتلة حربية F-16 بحالة ممتازة !

المصدر: شريف مهدي

عرضت إحدى الشركات في ولاية فلوريدا الأميركية مقاتلة حربية «F-16» للبيع عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، ولايزال الإعلان معروضاً منذ فترة وحتى اليوم.

ووفق ما ذكر موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي، فإن المقاتلة متعددة المهام المصنوعة عام 1980 معروضة للبيع مقابل 8.5 ملايين دولار، عبر شركة «jetlease»، وتعمل بكامل طاقتها وغير منزوع منها السلاح، ما يعني أنها بحالة ممتازة، ولاتزال تمتلك ميزات الطائرة المقاتلة.

والطائرة المعروضة مستعملة، ولكن تم تحديثها حتى تتمكن من الطيران لمدة لا تقل عن 8000 ساعة، ويتم تسويقها لمتعاقدي وزارة الدفاع الأميركية ومقدمي الخدمات الجوية الذين يجرون اختبارات للبنتاغون والحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة، وسيتوجب على من يشتري الطائرة الامتثال للوائح المصممة لتقييد ومراقبة من يمكنه الوصول إلى نظام الأسلحة والحفاظ على سلامة الولايات المتحدة.

ومن مميزات الطائرة التي ذكرها «بيزنس إنسايدر»، قمرة القيادة المتوافقة مع الرؤية الليلية، وناقل بيانات للأسلحة الموجهة، وتبلغ سرعتها القصوى 2.05 ماخ على ارتفاع 40 ألف قدم (1573 ميلاً في الساعة).

يشار إلى أن المقاتلة «F-16» يتم استخدامها بواسطة سلاح الجو الأميركي وغيره من حلفاء «الناتو»، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج، ويوجد نحو 3000 طائرة منها تعمل في الخدمة بـ25 دولة مختلفة.