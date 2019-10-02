ضبط متهم يبيع أعضاء بشرية على "فيس بوك" بمصر

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه ضبط أحد الأشخاص قام بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية باستخدام حسابه الشخصي عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخص حاصل على ثانوية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى في محافظة المنيا.

وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق بين قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الحاسب الآلي المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه باستغلال ظروف المرضى وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب لاستقطاب الراغبين في بيع وشراء كليتهم مقابل عمولات مادية.