إغلاق مدرسة مصرية بها 3 طالبات و25 معلماً

المصدر: القاهرة - متابعات

قررت السلطات المصرية، إغلاق مدرسة "جناح" للتعليم الأساسي في الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لعدم وجود طلاب بالمدرسة، سوى 3 طالبات فقط بالصف الثالث الإعدادي.

وقال محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن القرار الذي اتخذه جاء تفادياً لإهدار المال العام وحسن سير العملية التعليمية، بحسب ما ذكرت عدد من الصحف المصرية، اليوم الثلاثاء.

أضاف المحافظ أن الطالبات المقيدات بالمدرسة من أبناء مدينة الخارجة وقرية بورسعيد، وغير مقيمات بقرية جناح، موضحاً أنه سيتم نقل الطالبات لمدارس قريبة من محل إقامتهم، وإعادة توزيع المعلمين بالمدرسة، والبالغ عددهم 25 معلماً، لسد العجز في مدارس أخرى.