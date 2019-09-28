19 مخالفة تستوجب العقاب.. السعودية تبدأ تطبيق «لائحة الذوق العام»

المصدر: الرياض - متابعات الإمارات اليوم

بدأت السلطات السعودية السبت في تطبيق لائحة الذوق العام التي تشمل 19 مخالفة يعاقب مرتبكها بغرامات مالية، أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال.

ومن أبرز المخالفات المشمولة في اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، «ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة و الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تُسهم في إثارة النعرات، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات».

وتحظر لائحة الذوق العام «التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها».

ومن بين المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام «إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة».

والمخالفون لقواعد الذوق العام سيعاقبون بغرامة مالية أقلها 50 ريالا، وأقصاها 3 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار، حسب اللائحة.

وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف،، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.

‏ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.

وقد حظيت اللائحة الجديدة بتداول واسع وسط جمهورمواقع التواصل الاجتماعي.